CUPRA Night torna a Udine | OSSOAuto ti invita all’evento esclusivo

La CUPRA Night torna a Udine il 13 Marzo e per OSSOAuto rappresenta un appuntamento imperdibile: è infatti la serata più esclusiva dedicata al mondo CUPRA. Dalle 18:00, la serata si sposta all’Arya Club in Via Tavagnacco 8333 a Udine, portando le CUPRA in un ambiente diverso da quello a cui siamo abituati a vederle. All’interno e all’esterno saranno esposte le auto, mentre i partecipanti potranno godersi la serata immergendosi completamente nell’atmosfera CUPRA. L’evento è riservato esclusivamente a chi si registra, per garantire un’esperienza curata, emozionale e indimenticabile.Non capita spesso di vivere l’experience CUPRA così, quindi chi vuole partecipare deve affrettarsi a prenotare il proprio posto.Drive the day. Feel the night. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

