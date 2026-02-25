Cuore bruciato l’ipotesi del danno durante il prelievo e prima dell’uso del ghiaccio secco Che fu consegnato da una operatrice sanitaria

Il cuore “bruciato” dal ghiaccio secco e poi impiantato a Domenico, il bimbo di due anni e 4 mesi morto sabato scorso, potrebbe essere stato già danneggiato durante le fasi del prelievo. È attorno a questo interrogativo che si concentrerà parte decisiva dell’inchiesta sulla morte del piccolo deceduto dopo aver ricevuto a Napoli il trapianto di un organo rivelatosi gravemente compromesso. Per giorni il dibattito si è concentrato quasi esclusivamente sull’utilizzo del ghiaccio secco, materiale che, se impiegato in modo non corretto, può determinare un abbassamento eccessivo della temperatura fino a provocare lesioni da congelamento. Ma oggi l’asse dell’indagine sembra spostarsi sempre più indietro, alla sala operatoria di Bolzano dove, il 23 dicembre scorso, il cuore venne espiantato. Erano diverse le persone presenti lungo il tavolo operatorio: un anestetista e un infermiere che lo assisteva, la cui visuale era però coperta da un telo, poi i due medici napoletani che sono tra gli indagati (i cardiochirurghi Gabriella Farina e Vicenzo Pagano ), il team di Innsbruck per il prelievo di fegato e reni, una infermiere sterile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

