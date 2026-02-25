Cuba la cocaina e il regime | il traffico che attraversa lo Stato

Il traffico internazionale di cocaina che tocca Cuba non è un incidente di percorso né una costruzione polemica di matrice ideologica. È un fenomeno stratificato, che si è consolidato nel tempo sfruttando la posizione geografica dell’isola, la natura chiusa del sistema politico e una gestione selettiva della sicurezza. Un traffico che non domina lo Stato, ma che lo attraversa, adattandosi alle sue regole informali e alle sue necessità di sopravvivenza. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it

Così Trump sta preparando un regime change a Cuba. Lo “stato di guerra” dopo MaduroSecondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’amministrazione Trump avrebbe avviato contatti con figure influenti all’interno del regime cubano, con l’obiettivo di facilitare una transizione politica entro la fine dell’anno.

I porti europei della cocaina: la logistica criminale che attraversa l’UnioneLa polizia ha smantellato una rete di trafficanti di cocaina che attraversava l’Europa, rivelando come i porti siano diventati punti nevralgici per il passaggio della droga.

Temi più discussi: Marco Rubio: lo zar antidroga cresciuto tra i narcotrafficanti - Pressenza; Il costo dell’operazione di Trump nei Caraibi si avvicina ai 3 miliardi di dollari – Bloomberg; Macelleria messicana; Cosa possono fare i cubani negli Stati Uniti che hanno precedenti penali e ordini di espulsione?.

Cocaina e stimolanti, così è cambiata la dipendenzaEsclusa la cannabis, è la droga più utilizzata in Italia «da tutte le classi sociali. È così usata perché porta al piano della vita in cui si vorrebbe essere. L’intercettazione precoce delle ... vita.it

Cocaina, è record di morti in Italia. Allarme antidepressivi tra i giovaniSeppure in Italia il consumo di droghe tra i giovani appare leggermente diminuito nel 2024 rispetto al 2023, nell'anno appena trascorso si registrano due record negativi: le morti per cocaina e ... tg24.sky.it

Dosi illimitate di droga, spaccio no stop di cocaina e hashish a tutte le ore del giorno - facebook.com facebook