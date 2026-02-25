Cuba guardia costiera spara su barca Usa | 4 morti

Ferito comandante cubano La Guardia costiera di Cuba ieri ha aperto il fuoco su una barca con un numero di immatricolazione di Miami nelle acque territoriali cubane, poco al largo dell’Avana: 4 morti . Ferito comandante cubano La Guardia costiera di Cuba ieri ha aperto il fuoco su una barca con un numero di immatricolazione di Miami nelle acque territoriali cubane, poco al largo dell’Avana: 4 morti . Lo ha comunicato il ministero dell’interno di Cuba, «i feriti – dice la nota ufficiale – sono stati evacuati e assistiti». La vicenda è destinata a scuotere i già roventi rapporti tra Washington e L’Avana, dopo l’ordine presidenziale firmato da Trump che minaccia dazi contro chiunque carburante a Cuba. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

