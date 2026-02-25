Cth Invest group fatturato esercizio 2024-25 +9,9%

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il Gruppo Cth Invest, attraverso la sua holding Cth Invest, società affiliata al Gruppo Ferrero, ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 20242025, chiuso al 31 agosto 2025. Il Gruppo Cth Invest, che include Ferrara Candy Company Inc., Fine Biscuits Company (Fbc) S.A. e Fox's Burton's Company (Fbc) UK Ltd., ha registrato solide performance, chiudendo l'esercizio finanziario 20242025 con un fatturato consolidato pari a 3,25 miliardi di euro, in crescita del 9,9% rispetto all'anno precedente. Il gross margin ha raggiunto 1,1 miliardi di euro, riflettendo la solida base operativa del Gruppo, e l'efficacia delle sue strategie di sviluppo e gestione del portafoglio. Il risultato operativo è stato pari a 102 milioni di euro, segnando un netto miglioramento rispetto all'anno precedente. La crescita è stata alimentata da una solida performance organica, sostenuta dall'innovazione di portafoglio e da acquisizioni strategiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

