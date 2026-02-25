Croci | Samb adesso bisogna fare gruppo

Remo Croci afferma che la Samb deve rafforzare lo spirito di squadra per migliorare la situazione. La sua chiamata all’unità nasce dal momento difficile che la squadra sta attraversando, con risultati insoddisfacenti in campionato. Croci sottolinea che solo lavorando insieme si può uscire da questa fase complicata. La squadra si prepara alle prossime partite con questa mentalità, sperando di invertire la rotta.

"Come uscire fuori da questa situazione? Facendo gruppo e squadra". Remo Croci nel campionato 2005-2006 fu il direttore tecnico della Samb nelle ultime dodici giornate che coincisero con la salvezza ai play out. "Allora -racconta- nello spogliatoio entravano solo le persone addette al campo. Fu stipulato un patto tra tutti noi che alla fine ha garantito continuità alla Samb. Ai rossoblù poi si unì il pubblico. Città e squadra furono un tutt'uno ed alla fine ci salvammo sul campo vincendo i play out con il Lumezzane. In questo modo oltre a preservare il titolo sportivo, permettemmo al Tribunale di vendere il club all'asta fallimentare con una quotazione importante".

