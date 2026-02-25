Croati italiani europei | è Pizza Burek la fluida identità di confine

Cosa significa vivere in un territorio dove i confini geografi- ci si muovono più velocemente delle identità personali? Da questo interrogativo nasce “Pizza Burek – Storie di buffa assimilazione”, un progetto di teatro documentario firmato da Francesca Merli e Laura Serena che indaga l'identità fluida nelle terre di frontiera tra Italia e Croazia. Le due artiste sono coadiuvate dalla dramaturga croata Lucja Klaric e dalla drammaturga trentina Angela Dematté. Il lavoro, che intreccia con ironia e nostalgia le testimonianze delle comunità locali, sarà presentato al pubblico in due appuntamenti ravvicinati: il primo incontro si terrà il 7 marzo alle ore 18 al Teatro dei Fabbri di Trieste, per poi spostarsi il giorno successivo, l’8 marzo alleore 17:00 a Villa Manin di Passariano (Codroipo). La presentazione al pubblico di questo lavoro è l’esito di un’inchiesta reale condotta tra la comunità italiana di Fiume e quelle croata e slovena di Trieste. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Tucci al Super Bowl: la pizza fritta di Confine Milano conquista 127 milioni di spettatori.Stanley Tucci ha fatto conoscere la pizza fritta di Confine Milano al Super Bowl.

La pizza fritta da Impasto tra memoria e identitàLa pizza fritta di Impasto torna a far parlare di sé, portando alla memoria un pezzo di storia napoletana.

