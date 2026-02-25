Criticità Colpa del ghiaccio La morte del piccolo Domenico scatena la guerra

Da iltempo.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
criticit224 colpa del ghiaccio la morte del piccolo domenico scatena la guerra
© Iltempo.it - “Criticità”. “Colpa del ghiaccio”. La morte del piccolo Domenico scatena la guerra

È diventata una tragica matassa di accuse, relazioni contrapposte e indagini la vicenda del piccolo Domenico, il bambino di due anni morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli, quasi due mesi dopo un trapianto di cuore che doveva salvarlo e che invece si è rivelato drammaticamente compromesso. Come raccontato dal Corriere del Mezzogiorno, la disputa sulle responsabilità si è infiammata proprio attorno alle modalità di conservazione e trasporto dell'organo donato. Il cuore, espiantato il 23 dicembre 2025 all'ospedale di San Maurizio a Bolzano, sarebbe arrivato a Napoli “bruciato” da un freddo eccessivo, tanto da risultare gravemente danneggiato al momento dell'impianto. La direzione dell'Azienda Ospedaliera dei Colli ha ribadito che l'elemento determinante per il danneggiamento dell'organo è stato l'uso di ghiaccio secco nel contenitore di trasporto, materiale che ha portato il cuore a temperature estremamente basse, incompatibili con la sopravvivenza di un tessuto cardiaco umano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Morte del piccolo Domenico, relazione shock da Bolzano: “Gravi criticità nel team di Napoli”La morte di Domenico è avvenuta a causa di gravi criticità nel team di Napoli, secondo una relazione shock da Bolzano.

Il box, il ghiaccio, la comunicazione: la catena di errori che ha portato alla morte del piccolo DomenicoUna serie di errori nella gestione del box, del ghiaccio e della comunicazione ha causato la morte di Domenico, un bambino di due anni.

Argomenti discussi: Morte di Domenico, il Dipartimento Salute della Provincia di Bolzano contesta criticità operative nel team di Napoli; Bolzano contro Napoli, è scambio di accuse sul piccolo Domenico.

criticità colpa del ghiaccioCuore bruciato, il buco nella relazione dell’ospedale di Bolzano: critiche all’equipe napoletana ma nessun riferimento al ghiaccioDurante l’intervento sono emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli. La relazione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige su quanto accaduto il 23 dicembre a Bo ... ilfattoquotidiano.it

criticità colpa del ghiaccioBolzano contesta l'operato dell'equipe medica di Napoli. Accertamenti dei Nas in ospedaleNella relazione inviata al Ministero della salute tutte le criticità rilevate nell'operato dei sanitari campani che espiantarono il cuore a Bolzano ... rainews.it