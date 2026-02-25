Cricket l’Italia sogna la Coppa del Mondo ODI 2027 | in Tanzania l’ultimo girone della Challenge League

L’ Italia del cricket, archiviata la partecipazione alla Coppa del Mondo T20, si prepara a riprendere il percorso verso la Coppa del Mondo ODI 2027: gli azzurri tra agosto e settembre 2026 (date precise da definire) dovranno affrontare il terzo e decisivo girone della ICC Challenge League, previsto in Tanzania. Le prime due classificate approderanno al prossimo step delle qualificazioni alla rassegna iridata. Gli azzurri, al termine dei primi due gironi, giocati nel 2024 e nel 2025, si trovano a quota 16, e sono a -2 dall’ Uganda, prima a quota 18, ma sostanzialmente hanno distanziato Hong Kong Cina, terza con 12, a 4 lunghezze dall’Italia. La Nazionale azzurra ha così messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, riservato alle prime due classificate: con 10 punti a disposizione nel terzo ed ultimo girone, all’ Italia, potrebbero essere sufficienti 3 vittorie per staccare il pass per il Qualifier Playoff, in programma ad inizio 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it

