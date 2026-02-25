Crans-Montana la Svizzera mette a disposizione delle autorità italiane i fascicoli sul rogo

Arriva un'importante apertura delle autorità elvetiche nei confronti degli inquirenti italiani impegnati a condurre un'inchiesta su quanto accaduto nel locale Le Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno. Gli italiani, infatti, potranno disporre di tutti i fascicoli relativi al rogo e alla terribile strage. Dopo una fase di nervoso stallo, dunque, giungono buone notizie. La Svizzera ha dato il via libera ai magistrati italiani, avviando una fase di collaborazione giudiziaria. I pm italiani potranno esaminare i fascicoli, partecipare alla selezione delle prove e richiedere alcuni documenti. La volontà di procedere insieme è arrivata dalla procuratrice generale del Cantone Vallese, Beatrice Pilloud. Del resto, delle 41 vittime del Constellation ben sei sono italiane. Gli inquirenti italiani, pertanto, sono stati invitati a tornare a Sion per partecipare alla scelta della documentazione necessaria per condurre l'inchiesta aperta a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Svizzera si ferma per il rogo di Crans-Montana: Mattarella e Macron alla commemorazione delle vittimeIl 9 gennaio 2026, la Svizzera ha osservato un minuto di silenzio nazionale per commemorare le 40 vittime, tra cui sei italiani, e i 116 feriti dell’incendio al bar 'Le Constellation' di Crans-Montana.

Crans-Montana: l’aereo con le salme delle vittime italiane lascia la SvizzeraL’Italia ha rimpatriato i corpi di cinque giovani vittime dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto a Capodanno.

Crans-Montana, le salme di 5 vittime italiane tornano in Italia

Temi più discussi: Crans Montana, rapporto segnalava carenze del Comune nella sicurezza già nel 2023; Rogo di Crans-Montana, 36 feriti svizzeri o residenti si trovano ancora in ospedali esteri; Crans-Montana, un nuovo video messo agli atti mostra i primi istanti dell’incendio; Alcuni pazienti feriti a Crans-Montana e ricoverati all'estero tornano in Svizzera.

Svizzera spalanca le porte a Roma: ecco cosa c’è nei fascicoli sul rogo di Crans-MontanaCrans-Montana , tragedia di Capodanno: la Svizzera spalanca le porte della collaborazione giudiziaria con Roma. Lo annuncia in una mail a ... notizie.tiscali.it

Strage di Crans-Montana, accelerazione nella rogatoria: pm di Roma attesi in SvizzeraNuovo incontro a Sion nei primi giorni di marzo: gli atti dell’indagine svizzera saranno accessibili ai magistrati coordinati da Francesco Lo Voi ... rainews.it

Dopo Crans-Montana, una lezione di sicurezza Alla Scuola primaria di Priola sono iniziati gli incontri dedicati a sicurezza e prevenzione, con un primo appuntamento insieme ai Vigili del fuoco. - facebook.com facebook

Crans-Montana, ancora accuse per i mancanti controlli: «Ho informazioni, ma la Procura non vuole sentirmi» x.com