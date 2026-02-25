Arriva un'importante apertura delle autorità elvetiche nei confronti degli inquirenti italiani impegnati a condurre un'inchiesta su quanto accaduto nel locale Le Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno. Gli italiani, infatti, potranno disporre di tutti i fascicoli relativi al rogo e alla terribile strage. Inoltre un contributo di solidarietà di 50mila franchi (quasi 55mila euro) potrebbe essere versato a tutti i feriti gravi e alle famiglie delle persone decedute nell’incendio. È quanto ha proposto il Consiglio federale della Confederazione svizzera, spiegando in una conferenza stampa di voler predisporre un pacchetto straordinario di sostegno, volto a rispondere alle necessità immediate delle vittime e a favorire soluzioni rapide, evitando lunghe e complesse procedure giudiziarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, la Svizzera apre ai pm italiani e propone 55mila euro per vittime e feriti gravi

Leggi anche:

Crans-Montana, la Svizzera apre ai pm italiani e dà 55mila euro per vittime e feriti gravi

Crans-Montana: dalla Svizzera 55mila euro ai feriti gravi e alle famiglie delle vittime

Crans-Montana, La Russa al Consolato svizzero: fiori e cordoglio per le vittime #shorts

Temi più discussi: Crans Montana, rapporto segnalava carenze del Comune nella sicurezza già nel 2023; Rogo di Crans-Montana, 36 feriti svizzeri o residenti si trovano ancora in ospedali esteri; Crans-Montana, un nuovo video messo agli atti mostra i primi istanti dell’incendio; Crans-Montana, i feriti italiani raccontano la strage: le accuse a Jessica Moretti.

Crans-Montana, Berna annuncia aiuti straordinari per feriti e famiglie delle vittimeL’obiettivo del governo svizzero è fornire assistenza rapida alle persone colpite, evitando lunghe e complesse procedure giudiziarie. lettera43.it

Crans-Montana: la Svizzera stanzia 50mila franchi per ogni famiglia delle vittime del rogoLa cifra si aggiunge all'aiuto di 10mila franchi per vittima deciso dal Cantone del Vallese. Chiesta anche una tavola rotonda per trovare «soluzioni stragiudiziali» ... open.online

#Sanremo2026, #AchilleLauro, co-conduttore della #secondaserata, canta #Perdutamente come omaggio alle vittime di #Crans-montana e duetta con #LauraPausini #Ariston - facebook.com facebook

#Sanremo2026, #AchilleLauro, co-conduttore della #secondaserata, canta #Perdutamente come omaggio alle vittime di #Crans-montana e duetta con #LauraPausini #Ariston x.com