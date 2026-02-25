Crans Montana Conti | Portiamo al festival la canzone di Achille che cantò la mamma di una vittima – Il video

(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “I due momenti dovevano essere questa 16 marzo con con Laura e poi ovviamente il brano dello scorso anno. Quando abbiamo visto quella la mamma cantare quel brano di Achille sulla bara del figlio, ci siamo sentiti e abbiamo detto 'dobbiamo cambiare'” Così il conduttore Carlo Conti risponde alla domanda di una cronista durante la conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video 🔗 Leggi su Open.online

