Craig Tiley nuovo CEO della USTA | un cambio di rotta importante per il tennis americano

Quella che per settimane era stata una voce insistente, nelle ultime ore ha trovato conferma ufficiale: Craig Tiley è il nuovo CEO della USTA. Una scelta destinata a far discutere e, potenzialmente, a ridisegnare gli equilibri del tennis mondiale. Tiley lascia così l’Australia dopo quasi vent’anni di lavoro ai massimi livelli. Entrato nell’organizzazione degli Australian Open nel 2006, è diventato CEO nel 2013, trasformando l’evento nella terra dei canguri in uno Slam all’avanguardia, modello di innovazione, sostenibilità e attrattività commerciale. Una crescita costante che ha reso il torneo di Melbourne un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche gestionale. Il passaggio alla USTA rappresenta un movimento tutt’altro che scontato: non è frequente vedere dirigenti di questo peso abbandonare una “nave ammiraglia” per salire su un’altra. Eppure, l’offerta americana deve essere stata di quelle impossibili da ignorare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: “Colpo milionario”. Jannik Sinner, nuovo torneo in vista: l’annuncio di Craig Tiley

Nuovo presidente della Fed: nomina di Warsh segna un cambio di rotta per la politica monetaria americanaKevin Warsh è stato nominato ufficialmente presidente della Federal Reserve.

Temi più discussi: Ma lo sai che c'è anche il tennis mercato? Il direttore degli Aus Open passa a un altro Slam; L’USTA nomina il capo dell’Aussie Open Craig Tiley come nuovo CEO; Craig Tiley lascia l’Australian Open: sarà il nuovo Ceo della Federtennis Usa; Rivoluzione USTA: Craig Tiley sarà annunciato come prossimo CEO la prossima settimana.

Craig Tiley nuovo CEO della USTA: un cambio di rotta importante per il tennis americanoQuella che per settimane era stata una voce insistente, nelle ultime ore ha trovato conferma ufficiale: Craig Tiley è il nuovo CEO della USTA. Una scelta destinata a far discutere e, potenzialmente, a ... oasport.it

Craig Tiley nuovo CEO della USTA: Un ritorno al tennis americano che chiude il cerchioLa USTA ha scelto il suo nuovo Chief Executive Officer (CEO). A prendere il timone dell’organizzazione sarà infatti Craig Tiley ... spaziotennis.com

Ufficiale: Craig Tiley nuovo amministratore delegato della USTA. Lascia Tennis Australia dopo 13 anni x.com

In Australia scatta il campanello d'allarme: pochi talenti in ascesa. Craig Tiley aggiunge: "Il ricambio è un ciclo lungo" - facebook.com facebook