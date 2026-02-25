Dopo aver segnato il gol numero 965 della sua carriera nella vittoria dell'Al Nassr sull'Al Najma per 0-5, Cristiano Ronaldo ha deciso di cambiare la sua iconica esultanza per rispondere polemicamente a un suo compagno di Nazionale. CR7, infatti, ha imitato un tiro a canestro e sembrerebbe essere stata una frecciatina a Ruben Neves, che nelle scorse ore aveva detto: "In Saudi League c'è chi gioca a basket in area e gli arbitri non fanno nulla per punirli". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - CR7, l'esultanza è polemica: se la prende con un compagno di Nazionale!

Il cestino è sempre stracolmo, ma c’è chi se la prende con i cani: polemica socialTra sacchi di rifiuti domestici infilati nei cestini pubblici e accuse ai proprietari di cani, sui social esplode lo scontro sul decoro urbano e sul...

Kroos durissimo: «Se CR7 se ne andasse domani, nessuno guarderebbe più il campionato arabo!»Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position… Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate!...

Temi più discussi: La squadra della settimana: CR7 e Coman trascinano l'Al Nassr, Iago Aspas domina in Liga; Al Nassr: Ronaldo è ancora il re, torna a giocare, segna e manda messaggio chiaro sul futuro; Verstappen attacca il nuovo regolamento di F1: Le batterie lasciamole in Formula E; Benfica-Real Madrid si ferma 10 minuti dopo il goal di Vinicius (ammonito per l'esultanza), che accusa Prestianni di un insulto razzista.

Al Nassr: Ronaldo è ancora il re, torna a giocare, segna e manda messaggio chiaro sul futuroCristiano Ronaldo torna dall’esilio, segna il suo 962° gol e guida l’Al Nassr al 2-0 sull’Al Fateh: ora l’Al Hilal è a un punto nella corsa al titolo in Saudi League. sport.virgilio.it

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEODa Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO ... msn.com

Pinamonti: "Fino a due settimane fa sembravo il più scarso! Sulla Nazionale, l'esultanza polemica e Berardi..." Le parole dell'attaccante https://shorturl.at/X2pfP - facebook.com facebook

La simulazione del momento è vergognosa ma l'esultanza successiva fa schifo. Vogliamo insegnare davvero qualcosa ai giovani Gattuso non lo convochi in Nazionale per un paio di partite. Altrimenti faremo sempre chiacchiere ma cresceremo guitti. #Basto x.com