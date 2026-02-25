Costituito il comitato Abruzzo per il sì della Lega a sostegno della riforma Nordio sulla giustizia

Il comitato “Abruzzo per il Sì” della Lega nasce per sostenere la riforma Nordio sulla giustizia, che sarà al centro del referendum del 22 e 23 marzo. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere i cittadini sulla questione, con incontri e volantinaggi nelle piazze della regione. L’obiettivo è spiegare i cambiamenti previsti e rassicurare gli elettori sulla proposta di modifica delle norme giudiziarie. La campagna si intensifica in vista della consultazione popolare.

A coordinarlo è l'avvocato Anna Lisa Bucci. Nominati anche i responsabili provinciali. In vista del referendum del 22 e del 23 marzo saranno promossi incontri con i cittadini per spiegare le ragioni del "sì" Costituito il comitato della Lega "Abruzzo per il Sì" in vista del referendum sulla riforma della giustizia del 22 e del 23 marzo. A coordinare il comitato, organizzato in comitati provinciali, è l'avvocato Anna Lisa Bucci, responsabile del dipartimento regionale Giustizia della Lega. Responsabili di quelli provinciali sono Carla Mannetti (provincia L'Aquila), Sandro Marinelli (provincia Pescara), Dario Marrocco (provincia Chieti), Paola Petrella (provincia Teramo).