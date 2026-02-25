Così l’Aeronautica militare Usa vuole trasformare i droni in piattaforme per la guerra elettronica

L’Aeronautica militare degli Stati Uniti ha avviato un progetto per convertire i droni in piattaforme di guerra elettronica, dopo aver riscontrato limiti nelle capacità di attacco elettromagnetico durante le prove recenti. La causa principale risiede nella necessità di potenziare le funzioni di difesa e attacco aereo senza aumentare i costi. La modifica mira a garantire maggiore flessibilità in operazioni complesse e a migliorare la compatibilità con sistemi elettronici avanzati. La sperimentazione prosegue con attenzione.

Ci sono delle novità sul fronte delle capacità modulari di attacco elettromagnetico aereo durante i test dell'Aeronautica Militare statunitense. Così un hardware versatile e un software di supporto consentono l'attacco elettromagnetico su piattaforme più piccole, come i droni, consentendo una rete di effetti elettromagnetici connessi sul campo di battaglia e un vantaggio nello scenario di confronto. BAE Systems ha dimostrato con successo capacità di attacco elettromagnetico (EA) su larga scala nel corso di diversi eventi di test, utilizzando una versione modulare del proprio hardware ad alte prestazioni, progettato per neutralizzare le difese aeree avversarie e interromperne l'uso dello spettro elettromagnetico per il coordinamento sul campo di battaglia.