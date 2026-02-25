cosa succede al nostro cervello mentre guardiamo sanremo

AGI - Mentre il Festival accende emozioni, polemiche e ricordi collettivi, la vera regia non è sul palco dell'Ariston, è nella nostra mente. Ogni brano ascoltato, ogni ritornello canticchiato, ogni applauso a tempo attiva una macchina biologica straordinaria. "La musica è una delle attività più complesse che il cervello umano possa elaborare", spiega il Prof. Paolo Maria Rossini, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione IRCCS San Raffaele di Roma, "coinvolge contemporaneamente aree cerebrali deputate all'udito, al linguaggio, al ritmo, alla memoria, al movimento e alle emozioni". Quando ascoltiamo una canzone si accende la corteccia uditiva. Quando cantiamo le parole, i circuiti legati al linguaggio nell'emisfero sinistro si attivano, quando un ritornello ci emoziona entra in gioco il sistema limbico, la centralina delle emozioni. Se quella melodia ci riporta a un'estate lontana, è l'ippocampo, snodo della memoria, ad attivarsi. 🔗 Leggi su Agi.it

Leggi anche:

Cosa succede al nostro cervello quando guardiamo Sanremo

Cosa succede davvero al nostro cervello dopo le abbuffate di Natale

Temi più discussi: Quante uova si possono mangiare alla settimana? Risponde la dietista; Stop ai Dazi USA: cosa succede? - ISPI; Recupero sonno arretrato, perché il weekend non basta e i rischi per il cuore; Women | Massimiliano Canzi presenta Ternana-Juventus.

Cosa succede davvero al nostro cervello dopo le abbuffate di NataleTavole imbandite, porzioni abbondanti e pasti che si protraggono per ore fanno parte della tradizione natalizia. Ma cosa accade davvero al nostro corpo – e in particolare al cervello – quando mangiamo ... fanpage.it

Chemio inutile: cosa succede al nostro corpoUn errore medico ha trasformato una donna sana in una malata cronica: steroidi e chemio inutili per un falso linfoma, smascherato da una successiva biopsia. L’appello raddoppia il risarcimento, ma ... panorama.it

Fratelli d’Italia, si dimette la presidente Barbara Polo: cosa succede ora a Sassari - facebook.com facebook

Non dite che va tutto bene, cosa succede se al referendum vince il No x.com