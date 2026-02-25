Cosa stai facendo? così il chirurgo austriaco fu costretto a intervenire perché il cuore destinato a Domenico si stava gonfiando

“Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?”. Sono le domande disperate dei chirurghi austriaci – un dottore e una dottoressa – rivolte per tre volte ai colleghi del Monaldi durante il prelievo del cuore che era destinato a Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 4 mesi morto sabato scorso. L’ingresso in sala operatoria – stando alla relazione di Bolzano – è avvenuto alle 8.27; l’incisione è stata effettuata alle 9.43; il prelievo alle 11.25; il termine dell’intervento alle 12.24. È in quei 102 minuti tra incisione e prelievo che si sarebbe verificata la prima compromissione dell’organo. In una procedura standard di prelievo d’organi, il tempo che intercorre tra l’incisione chirurgica iniziale e l’asportazione del cuore è solitamente molto più breve, spesso compreso tra 30 e 60 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Paola Iezzi contro Achille Lauro: «Stai facendo una figuraccia, è una reazione così ignorante»Paola Iezzi difende la scelta fatta da Viscardi («Era un mio desiderio portarla così») con Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Avverte Achille Lauro, consigliandogli di esprimersi con moderazione:

