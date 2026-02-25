Cosa stai facendo? così il chirurgo austriaco fu costretto a intervenire perché il cuore destinato a Domenico si stava gonfiando per un errore

“Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?”. Sono le domande disperate dei chirurghi austriaci – un dottore e una dottoressa – rivolte per tre volte ai colleghi del Monaldi durante il prelievo del cuore che era destinato a Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 4 mesi morto sabato scorso. L’ingresso in sala operatoria – stando alla relazione di Bolzano – è avvenuto alle 8.27; l’incisione è stata effettuata alle 9.43; il prelievo alle 11.25; il termine dell’intervento alle 12.24. È in quei 102 minuti tra incisione e prelievo che si sarebbe verificata la prima compromissione dell’organo. In una procedura standard di prelievo d’organi, il tempo che intercorre tra l’incisione chirurgica iniziale e l’asportazione del cuore è solitamente molto più breve, spesso compreso tra 30 e 60 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

“Cosa stai facendo?”, così il chirurgo austriaco fu costretto a intervenire perché il cuore destinato a Domenico si stava gonfiando

Cuore bruciato, l'organo per il trapianto destinato a Domenico ha salvato un altro bambino

Temi più discussi: Nessuno credeva che l’Ucraina potesse resistere così a lungo - Oleksandra Matvij?uk; Esclusivo. Intervista al Dottor Lee: Carlotta la più competitiva. Lo svantaggio di Matteo? Un onore. Vorrei la Pavan quarto chef - Gabriele Parpiglia; Brugherio, il Far West la vigilia di San Valentino: la verità nel video della sparatoria, ecco cos’è successo; Dalle fake news alla polarizzazione secondo le neuroscienze.

Cosa stai facendo?, così il chirurgo austriaco fu costretto a intervenire perché il cuore destinato a Domenico si stava gonfiandoCosa stai facendo? Cosa stai facendo?. Sono le domande disperate dei chirurghi austriaci – un dottore e una dottoressa – rivolte per tre volte ai colleghi del Monaldi durante il prelievo del cuore ... ilfattoquotidiano.it

Lautaro-Conte, litigio in campo: «Te la stai facendo sotto». Cosa è successoAntonio Conte e Lautaro Martinez, un amore mai sbocciato. L'allenatore del Napoli ha sempre messo in evidenza un atteggiamento negativo nei confronti della punta argentino, già ai tempi dell'Inter, ... ilmattino.it

"Ma che stai dicendo" Di che cosa stai parlando Non riesco a capire dove vuoi arrivare. È la frase che scatta quando qualcuno mette insieme parole a caso, senza filo né logica. "What are you putting together" What are you even talking about I can’t u - facebook.com facebook