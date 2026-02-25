Cosa stai facendo? così il chirurgo austriaco fu costretto a intervenire perché il cuore destinato a Domenico si stava gonfiando per un errore

Da ilfattoquotidiano.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
cosa stai facendo cos236 il chirurgo austriaco fu costretto a intervenire perch233 il cuore destinato a domenico si stava gonfiando per un errore
© Ilfattoquotidiano.it - “Cosa stai facendo?”, così il chirurgo austriaco fu costretto a intervenire perché il cuore destinato a Domenico si stava gonfiando per un errore

“Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?”. Sono le domande disperate dei chirurghi austriaci – un dottore e una dottoressa – rivolte per tre volte ai colleghi del Monaldi durante il prelievo del cuore che era destinato a Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 4 mesi morto sabato scorso. L’ingresso in sala operatoria – stando alla relazione di Bolzano – è avvenuto alle 8.27; l’incisione è stata effettuata alle 9.43; il prelievo alle 11.25; il termine dell’intervento alle 12.24. È in quei 102 minuti tra incisione e prelievo che si sarebbe verificata la prima compromissione dell’organo. In una procedura standard di prelievo d’organi, il tempo che intercorre tra l’incisione chirurgica iniziale e l’asportazione del cuore è solitamente molto più breve, spesso compreso tra 30 e 60 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:
“Cosa stai facendo?”, così il chirurgo austriaco fu costretto a intervenire perché il cuore destinato a Domenico si stava gonfiando
Cuore bruciato, l'organo per il trapianto destinato a Domenico ha salvato un altro bambino

Temi più discussi: Nessuno credeva che l’Ucraina potesse resistere così a lungo - Oleksandra Matvij?uk; Esclusivo. Intervista al Dottor Lee: Carlotta la più competitiva. Lo svantaggio di Matteo? Un onore. Vorrei la Pavan quarto chef - Gabriele Parpiglia; Brugherio, il Far West la vigilia di San Valentino: la verità nel video della sparatoria, ecco cos’è successo; Dalle fake news alla polarizzazione secondo le neuroscienze.

Cosa stai facendo?, così il chirurgo austriaco fu costretto a intervenire perché il cuore destinato a Domenico si stava gonfiandoCosa stai facendo? Cosa stai facendo?. Sono le domande disperate dei chirurghi austriaci – un dottore e una dottoressa – rivolte per tre volte ai colleghi del Monaldi durante il prelievo del cuore ... ilfattoquotidiano.it

Lautaro-Conte, litigio in campo: «Te la stai facendo sotto». Cosa è successoAntonio Conte e Lautaro Martinez, un amore mai sbocciato. L'allenatore del Napoli ha sempre messo in evidenza un atteggiamento negativo nei confronti della punta argentino, già ai tempi dell'Inter, ... ilmattino.it