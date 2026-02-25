Cosa serve alla Juventus per passare contro il Galatasaray e cosa succede in caso di pareggio al 90′
La squadra di Spalletti ha un solo risultato a disposizione per essere certa di qualificarsi agli ottavi entro i 90 minuti regolamentari: vincere con almeno 4 gol di scarto con il Galatasaray. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa serve all’Inter per passare contro il Bodo Glimt e cosa succede in caso di pareggio al 90′L’Inter deve battere il Bodo Glimt per qualificarsi agli ottavi di Champions, perché solo una vittoria con almeno tre gol di scarto garantisce il passaggio del turno.
Cosa succede con il pareggio in Napoli-Chelsea, cosa serve per passare: combinazioni e risultatiSe il match tra Napoli e Chelsea finisce in pareggio, la squadra partenopea deve sperare in combinazioni di risultati per passare ai playoff.
Juventus–Galatasaray: cosa serve ai bianconeri per qualificarsi agli ottavi dopo il 5-2 dell’andataJuventus chiamata all’impresa dopo il 5-2 col Galatasaray: ecco cosa serve ai bianconeri per ribaltare il risultato e qualificarsi agli ottavi ... tag24.it
Cosa serve alla Juventus per andare direttamente agli ottavi dopo essersi qualificata almeno per i playoffLa situazione della Juventus nella fase campionato della Champions League 2025/2026: cosa serve ai bianconeri per entrare nelle prime 8 nell'ultima partita. msn.com
