Cosa racconta sui chip l’accordo storico tra Meta e Amd

L’accordo tra Meta e Advanced Micro Devices (AMD) dice moltissimo sull’attuale situazione sui chip. Mark Zuckerberg mette sul piatto oltre 100 miliardi di dollari per acquistare nei prossimi cinque anni unità di elaborazione grafica con una potenza di calcolo pari a 6 gigawatt, con la possibilità di detenere il 10% delle azioni dell’azienda produttrice di chip in base al raggiungimento di obiettivi comuni. In questo modo Meta si assicura la fornitura di chip MI450, essenziali ma sempre meno disponibili, per la costruzione di data center. AMD invece rinnova la sfida al suo competitor principale, Nvidia. La formula sottoscritta con Meta è identica a quella che aveva concordato lo scorso autunno con OpenAI. Anche in questo caso AMD ha concesso warrant – uno strumento finanziario che permette di acquistare o vendere azioni o obbligazioni a un prezzo già deciso ed entro una scadenza stabilita – per acquistare fino a 160 milioni di azioni (pari appunto al 10% della società) al prezzo singolo di 0,01 dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net

Accordo Meta-Amd da oltre 100 miliardi sui chip per l'IA; TSMC e Huawei frenano sul packaging 3D per i chip smartphone: troppi limiti termici, meglio migliorare i processi produttivi; Dazi USA 15%: impatto su Stargate, chip e mercati crypto; Apple fissa il 4 marzo: evento confermato, prodotti possibili e impatto sulla roadmap 2026 tra hardware e AI.

