Cosa cambierà con un solo e unico Cup regionale

Prima seduta della Commissione sanità di questa XII legislatura, presieduta da Felice Spaccavento, avviata con l’illustrazione dello stesso presidente dell’attività di programmazione sanitaria Il problema è molto attenzionato perché l’obiettivo primordiale è di arrivare ad avere una gestione puntuale, diretta e veloce. Il desiderio dell’assessore è di far attuare la prenotazione unica nella gestione diretta del malato oncologico, per evitare che faccia il giro di tutti i Centri per poter trovare una disponibilità.Nei prossimi 12 mesi l’azienda incaricata valuterà il sistema da attuare ma nel frattempo come Assessorato si sta valutando come numero unico di emergenza il 112 ed il 118, come opportunità per poter leggere i dati. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

