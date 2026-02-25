Cori e borracce che volano | la festa del Bodo a San Siro

(Adnkronos) – Il BodoGlimt ha conquistato San Siro. La squadra norvegese ha battuto ieri, martedì 24 febbraio, l'Inter 2-1 nel ritorno dei playoff di Champions League, dopo aver vinto 3-1 anche l'andata in Norvegia. La serata da incubo per i nerazzurri, decisa dalle reti di Hauge ed Evjen, oltre all'inutile gol di Bastoni nel finale,. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%. Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Elezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

