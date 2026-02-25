Cordoglio per il sub di Marnate Sequestrati erogatore e bombole

Cordoglio nella frazione di Nizzolina di Marnate per Paolo Poltronieri, 58 anni, colto da un malore durante un' immersione nel Lago Ceresio. Residente in paese dal 2005, viveva in una casa di corte di via San Sebastiano dove si era trasferito da Fagnano Olona. Un uomo discreto, che conduceva una vita riservata insieme alla moglie, cassiera in un supermercato. Domenica mattina Poltronieri stava partecipando a un'uscita programmata nell'ambito di un percorso di formazione avanzata con il gruppo subacqueo Go Diving, sezione della Pro Patria Arc di Busto Arsizio, realtà sportiva con sede operativa anche a Porto Ceresio.