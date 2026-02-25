Coppa Italia La K Sport ingrana la quinta | battere Narni e andare ai quarti

Con l’obiettivo di passare il turno e accedere ai quarti di finale La K Sport Montecchio Gallo oggi sale in Umbria per incontrare la Narnese allo stadio Moreno Gubbotti di Narni (ore 15). All’andata la squadra di Magi ha vinto 4-1. "Ci attende – spiega il copresidente Enrico Tiboni – un’altra trasferta impegnativa, su un campo che non conosciamo, affrontando una trasferta lunga e faticosa, di quelle che mettono alla prova non solo le gambe, ma soprattutto il carattere. Il risultato dell’andata ci impone concentrazione, sacrificio e spirito di squadra. Vogliamo passare il turno per noi, per la società, per i nostri tifosi e per rappresentare le Marche. Sono certo che i nostri ragazzi sapranno dimostrare determinazione, caparbietà e senso di appartenenza. In queste partite non conta solo la tecnica, ma il cuore, la fame, la voglia di lottare su ogni pallone fino all’ultimo minuto. Non è il momento di pensare a domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

