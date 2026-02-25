Coppa Europa gigante di Oppdal | Collomb e Ghisalberti vincono insieme Prima vittoria in carriera per la valdostana

Una rimonta costruita nella seconda manche e un arrivo in coabitazione: Giorgia Collomb e Ilaria Ghisalberti condividono il successo nel secondo gigante di Oppdal, ultimo appuntamento del circuito continentale prima delle finali. È il primo centro in carriera per la 19enne di La Thuile, il secondo per la bergamasca di Zogno. Pazzaglia saldamente in testa alla classifica generale. Giornata italiana a Oppdal. Giorgia Collomb e Ilaria Ghisalberti hanno chiuso in coabitazione il secondo e ultimo gigante della tappa di Coppa Europa in Norvegia, fermando il cronometro sullo stesso tempo di 2’07"62 con 19 centesimi di vantaggio sulla svizzera Dania Allenbach, terza classificata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

