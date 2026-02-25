Coppa del Mondo T20 | India-Zimbabwe

2026-02-25 18:47:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Domani l’India affronterà lo Zimbabwe ai Mondiali T20. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. L’India non è abituata a questo. I co-organizzatori del torneo e travolgenti favoriti della Coppa del Mondo T20 sono improvvisamente sulla difensiva. Dopo aver vinto 17 partite consecutive con la palla bianca nei tornei ICC, la schiacciante sconfitta dell’India contro il Sud Africa domenica significa che ora stanno lottando per qualificarsi per le semifinali. Per questa nazione pazza per il cricket, il fallimento sarebbe difficile da digerire. Una vittoria sullo Zimbabwe è il primo passo sulla strada della redenzione. Spereranno anche che i Protea facciano loro un favore battendo le Indie Occidentali all’inizio della giornata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

