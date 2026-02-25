Convalidato l’arresto del 36enne di Monteforte Irpino per danneggiamento e fuga

Il giudice dispone i domiciliari dopo l’inseguimento e il silenzio in aula: la misura sarà eseguita in una struttura di cura La decisione giunge in mattinata, al termine dell’udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, Pasquale Cerrone, ha confermato l’arresto di un uomo di 36 anni, residente a Monteforte Irpino. Il provvedimento restrittivo era stato eseguito due giorni prima dagli agenti delle Volanti di Via Palatucci. Secondo quanto ricostruito negli atti, l’uomo avrebbe danneggiato alcune autovetture parcheggiate in una traversa di Via Roma, ad Avellino. All’arrivo di una pattuglia della Polizia, si sarebbe allontanato alla guida della propria auto. Ne è seguito un inseguimento lungo il Corso, protrattosi per circa un chilometro, fino al definitivo blocco operato dagli agenti della Questura di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

