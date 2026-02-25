Controllo o spionaggio? Il caso dei rilevamenti Dogre finisce in Consiglio comunale

La richiesta di una riforma del regolamento per garantire trasparenza e dialogo tra concessionario e commercianti nelle verifiche sul suolo pubblico. Interpellanza di Antonio Rotundo e Antonio De Matteis Al cuore della questione non vi è la legittimità dei controlli, che resta un pilastro del rispetto delle regole comuni, bensì la modalità con cui questi sarebbero eseguiti. Diversi esercenti hanno infatti denunciato un clima di incertezza e scarsa trasparenza, descrivendo operazioni di rilievo fotografico effettuate in modo quasi furtivo, spesso da operatori in movimento su scooter che scattano immagini all’insaputa dei diretti interessati. La proposta avanzata dai consiglieri punta a una revisione strutturale del regolamento del Cup (Canone unico patrimoniale). L’obiettivo è quello di introdurre l’obbligo del contraddittorio, ispirandosi ai principi di civiltà giuridica già presenti nello Statuto dei diritti del contribuente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

