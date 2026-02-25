Controlli in zona Vettovaglie oltre 200 persone identificate | otto trovate in possesso di droga

L'attività si è svolta nello scorso fine settimana per contrastare i comportamenti illeciti connessi al fenomeno della movida Servizi di controllo del territorio in centro a Pisa nelle serate di venerdì 20 e sabato 21 febbraio da parte di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza.Gli agenti hanno pattugliato con frequenti passaggi a piedi le aree maggiormente frequentate dai giovani ed interessate dal fenomeno della cosiddetta 'movida', identificando in totale 220 persone.Nello specifico i controlli hanno interessato la zona del centro storico adiacente piazza delle Vettovaglie.Grazie all’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza sono state elevate 8 sanzioni amministrative a soggetti trovati in possesso di hashish.Inoltre la Divisione Polizia Amministrativa della Questura, insieme al NAS dell’Arma dei Carabinieri, ai Vigili del fuoco e a personale della Asl, ha effettuato un controllo ad una discoteca del centro storico senza riscontrare anomalie degne di nota. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

