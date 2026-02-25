Controlli antidroga nelle scuole | è il terzo da inizio anno

Questa mattina verifiche all'istituto Galvani. Operazioni straordinare interforze, coordinate dalla Questura, che periodicamente coinvolgono polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale ed esercito Proseguono i controlli antidroga nelle scuole, stamattina le forze dell'ordine, coordinate dalla Questura, hanno fatto delle verifiche all'istituto Galvani. È stata la terza operazione di questo tipo da inizio anno all'interno degli istituti scolastici, anche con cani antidroga, e le verifiche hanno dato esito negativo. Sono stati poi sottoposti a verifica, sempre con il fine di scongiurare l'uso di stupefacenti, anche alcuni giardini comunali, tra cui il giardino Pubblico De Tommasini, anche in questo caso con esito negativo. Si tratta di controlli straordinari interforze che vedono la partecipazione di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale ed esercito e che si affiancano a quelli serali nelle zone più sensibili della città, tra cui piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

