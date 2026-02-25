Controlli a tappeto della guardia di finanza nel Comasco | droga lavoro nero e scontrini mancati

Nel weekend 271 persone identificate e oltre 200 veicoli controllati. Hashish sequestrato a Mariano Comense, due lavoratori irregolari scoperti in una pizzeria e verifiche fiscali nei negozi del territorio Controlli a tappeto nel fine settimana in diverse zone della provincia di Como. I militari della guardia di finanza del comando provinciale hanno intensificato l’attività sul territorio per contrastare spaccio di droga, lavoro irregolare e violazioni fiscali. Il bilancio parla di 202 veicoli fermati, 271 persone identificate e sette esercizi commerciali controllati. Vediamo i risultati. Particolare attenzione è stata dedicata all’area della Bassa Brianza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Prodotti contraffatti e lavoro nero: raffica di controlli nel periodo natalizio della Guardia di FinanzaAnche quest’anno, nel periodo natalizio, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha disposto, su tutto il territorio della...

Temi più discussi: Centro storico, controlli a tappeto della polizia: 80 identificati e una denuncia; Bologna, controlli a tappeto al Navile da parte della Polizia Locale negli esercizi di vicinato; Sicurezza in zona Speyer: controlli a tappeto della Polizia; Controlli a tappeto nel Fermano: cinque denunce dei Carabinieri tra Petritoli, Fermo e l’entroterra.

Siracusa. Scuole sicure, controlli a tappeto negli istituti della provincia: prevenzione e presenza attiva delle forze dell’ordineLa sicurezza nelle scuole torna al centro dell’attenzione con una serie di controlli e attività di prevenzione che hanno interessato diversi istituti superiori della provincia. Nei giorni scorsi, ... libertasicilia.it

Controlli a tappeto della polizia: la droga spunta anche sui busControlli a tappeto della polizia nel centro storico. Martedì sera si sono svolti diversi pattugliamenti a piedi sotto il coordinamento del commissariato Prè, con in campo il reparto prevenzione ... genovatoday.it

NAS, CONTROLLI A TAPPETO TRA SALERNO E CILENTO: STOP E SEQUESTRI - facebook.com facebook

Effetto Crans-Montana sul Festival di Sanremo: controlli a tappeto sui locali x.com