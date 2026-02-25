Controllato a Bruere di Rivoli guidava con la patente revocata da quattro anni | multa di oltre 5mila euro

Nella prima serata di ieri, martedì 24 febbraio 2026, una pattuglia della polizia locale di Rivoli, durante un normale posto di controllo eseguito nella frazione di Bruere, ha fermato un'auto Fiat Punto il cui conducente, un italiano di 63 anni residente ad Alpignano, guidava con la patente risultata revocata da oltre quattro anni. L'uomo è stato così multato di oltre 5mila euro. A questa si è aggiunta un'ulteriore multa per la mancata revisione del mezzo, di cui tra l'altro è stata disposta anche l'immediata sospensione dalla circolazione. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Patente revocata da otto anni per assenza di requisiti morali, ma lui circola lo stesso: la sua corsa finisce a San Francesco al Campo, multato per 5mila euro Da Pisa a Ciriè con la patente sospesa da 10 anni a bordo di un'auto senza documenti: maxi-multa da 5mila euro per un 50enne Sequestrate a Torino 5 lettere di Mussolini sull’incontro a Salisburgo con Hitler, i manoscritti vanno al Ministero della Cultura Terribile incidente domestico a Pessione di Chieri: morto il piccolo Riccardo Lucà di soli cinque mesi, caduto dalle scale con la madre Riccardo Lucà caduto dalle scale a Pessione di Chieri e morto a 5 mesi, sopralluogo dei carabinieri a casa della mamma (indagata) e inchiesta per omicidio colposo 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche:

Da Pisa a Ciriè con la patente sospesa da 10 anni a bordo di un'auto senza documenti: maxi-multa da 5mila euro per un 50enne

La patente revocata 15 anni fa. Anziano fermato dagli agenti: multa da 5.100 euro a Bovisio