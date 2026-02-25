Contrasto ai furti delle bici il Comune fornisce un kit per targare il proprio mezzo

Il sistema permette ai cittadini di iscrivere il proprio velocipede nel “Registro italiano bici”, la rete nazionale che facilita il ritrovamento del veicolo. Ecco tutto ciò che serve sapere per fare richiesta Il Comune informa che la richiesta del kit va presentata online al servizio “Targa la bici”, accedendo con SPID o con CIE e compilando la domanda, dopodiché verrà fornito un link con il quale è possibile prendere appuntamento per targare la bicicletta presso la sede di Trento Lab, in via Manci 2, di fronte all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’appuntamento agli uffici comunali del Top Center, in via del Brennero 312, invece, va preso telefonicamente chiamando il numero 0461 884912. Il C-Code può essere scansionato con lo smartphone e rimanda alla scheda della bici che, fra le altre cose, indica se il mezzo sia stato rubato o meno. Il Registro, inoltre, permette ai cittadini di aggiornare i dati in autonomia, segnalando anche eventuali passaggi di proprietà. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

