Il sistema permette ai cittadini di iscrivere il proprio velocipede nel “Registro italiano bici”, la rete nazionale che facilita il ritrovamento del veicolo. Ecco tutto ciò che serve sapere per fare richiesta Il Comune informa che la richiesta del kit va presentata online al servizio “Targa la bici”, accedendo con SPID o con CIE e compilando la domanda, dopodiché verrà fornito un link con il quale è possibile prendere appuntamento per targare la bicicletta presso la sede di Trento Lab, in via Manci 2, di fronte all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’appuntamento agli uffici comunali del Top Center, in via del Brennero 312, invece, va preso telefonicamente chiamando il numero 0461 884912. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Lotta ai furti e contrasto al degrado: al setaccio il territorioNella serata di martedì 3 dicembre a Mestrino sono stati effettuati mirati servizi di controllo straordinario disposti dal questore Marco Odorisio.

Temi più discussi: Contrasto ai furti delle bici, il Comune fornisce un kit per targare il proprio mezzo; Contrasto ai furti e alla criminalità massiccio dispiegamento della Polizia tra Mozzate e Carbonate; VITTORIO VENETO | FURTI E SPACCATE IN CENTRO, IDENTIFICATI I DUE MALVIVENTI; Controlli delle forze dell'ordine: tre arresti in provincia di Lecce.

Roma: furti, rapine ed estorsioni in supermercati e gallerie commerciali, 7 arrestiLa polizia di Stato ha arrestato sette persone per furti e rapine a Roma, evidenziando l'impegno nel contrasto ai reati predatori. romadailynews.it

QUESTURA DI ROMA * : «LA BANDA DEI FINTI CLIENTI COLPISCE NEI SUPERMERCATI, 7 ARRESTI PER FURTI E RAPINE AI DANNI DI ANZIANE»Sono altri 7 gli arresti che raccontano il bilancio degli ultimi giorni dell'attività di contrasto della Polizia di Stato ai reati predatori nella Capitale. agenziagiornalisticaopinione.it

Contrasto ai furti: #CazzagoBrabbia rilancia il #controllodivicinato - facebook.com facebook