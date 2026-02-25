Conti in cassa L’eliminazione costa almeno 11 milioni di euro

L’eliminazione ai playoff costa almeno 11 milioni di euro all’ Inter. E la possibilità di guadagnarne altri. Quest’anno ne ha incassati dalla Uefa 18,62 per la sola partecipazione alla Champions. A seguire la quota europea (23,37) e quella non europea (8,65) che hanno portato i guadagni a 50,64 milioni. Poi gli introiti per i risultati nella league phase: 5 vittorie e 3 ko, dunque 10,5 milioni, da aggiungere al premio per il decimo posto pari a 8,13 milioni. Totale parziale: 69,27. Non solo: per essersi piazzati tra la nona e la sedicesima in graduatoria, i nerazzurri hanno ricevuto un ulteriore milione, più un altro di premio playoff: 71,27 milioni di euro dunque, certi, ancor prima della partita di ieri sera che valeva, appunto, 11 milioni di euro (tanto viene corrisposto a chi accede agli ottavi di finale). In palio, in Champions, ancora 52,5 milioni: 12,5 per la qualificazione ai quarti, 15 per le semifinali, 18,5 per la finale, 6,5 per la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

