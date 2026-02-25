Conti | Gli ascolti? Pensavo peggio – Il video

(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “Pensavo obiettivamente un pochino meno, per la controprogrammazione, per il periodo, per tanti motivi che avevamo evidenziato nel corso di queste nostre riunioni preliminari.” Così il conduttore Carlo Conti risponde alla domanda di una cronista durante la conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video 🔗 Leggi su Open.online

