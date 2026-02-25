Consiglio regionale al via in Calabria il reclutamento medici extra Ue

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato una legge per assumere medici stranieri extra Ue, rispondendo alla carenza di personale sanitario. La decisione nasce dalla necessità di garantire servizi sanitari più efficienti nelle aree rurali e nelle zone più disagiate della regione. La misura prevede l'inserimento di medici provenienti da Paesi extra europei, con l’obiettivo di rafforzare il personale medico disponibile. La proposta avrà effetto nei prossimi mesi, influenzando le assunzioni regionali.

L'assemblea ha approvato la proposta di legge relativa alle "Misure per assicurare la continuità assistenziale del Servizio sanitario regionale" Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato la proposta di legge relativa alle "Misure per assicurare la continuità assistenziale del Servizio sanitario regionale". A tal fine sono previste misure per sostenere l'effettiva presa di servizio dei professionisti reclutati. La nuova legge regionale autorizza Azienda zero per il governo della Sanità della Regione Calabria a ricorrere, a operatori economici, anche di livello internazionale per la ricerca e l'individuazione di personale proveniente da Paesi non appartenente all'Unione europea.