Consapevole di lavorare per il clan in carcere l’avvocato dei Contini e delle truffe alle assicurazioni Voleva denunciare le Iene

Il filo che collega il clan Contini al mondo delle truffe assicurative passava per lo studio dell'avvocato Salvatore D'Antonio. Penalista, nonché professionista che "si è adoperato per assicurare al clan Contini il raggiungimento dei propri obiettivi strategici e il rafforzamento della propria presenza sul territorio, nella piena consapevolezza di operare per il sodalizio e di fornire un contributo in tal senso rilevante", scrive il Gip di Napoli nella parte di motivazione dell'arresto per concorso esterno in associazione camorristica nell'ambito dell'indagine che ha portato a quattro arresti per infiltrazioni nell'ospedale San Giovanni Bosco. Nel provvedimento si fa riferimento a un'intercettazione in cui D'Antonio ammette che il bar dell'ospedale era un'appendice della cosca.

Leggi anche:

L’ospedale San Giovanni Bosco usato dal clan Contini anche per le truffe: 4 arresti tra cui un avvocato

Dalle truffe assicurative alla gestione dei bar, fino ai certificati falsi per i boss in carcere: così il clan Contini governava il San Giovanni Bosco di Napoli

