Conor Benn lascia Eddie Hearn | Kellerman dichiara game over

Questo testo analizza la mossa che ha visto Conor Benn firmare con Zuffa Boxing e le ripercussioni sul panorama mediatico della boxe. L'operazione, sostenuta da investimenti sauditi, ha alimentato un dibattito sull'evoluzione della promozione e della diffusione dei contenuti sportivi, mettendo in luce un nuovo peso economico nel settore e segnando una linea d'ombra tra modelli consolidati e dinamiche emergenti. Max Kellerman, durante il podcast, ha descritto la mossa come un momento decisivo, suggerendo che rappresenti la fine della vecchia era della boxe. Ha criticato l'atteggiamento stringente di Eddie Hearn e ha indicato che l'espansione del business pugilistico procede come elemento storico intrinseco al settore, indipendentemente dalle contingenze del momento.

