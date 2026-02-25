conor benn apre a una riconciliazione con eddie hearn dopo il accordo

Conor Benn annuncia una possibile riappacificazione con Eddie Hearn a causa di un accordo recentemente firmato. La scelta di Benn di entrare in una nuova collaborazione con Zuffa Boxing mira a rilanciare la sua carriera e rafforzare i legami con la promozione. Benn spera che questa mossa porti a un ritorno sul ring più stabile e deciso. La decisione arriva dopo mesi di tensioni tra i due protagonisti.

La mossa di Conor Benn verso Zuffa Boxing si presenta come una deviazione mirata piuttosto che una rottura definitiva, inserendosi in una dinamica promozionale già complicata tra le parti coinvolte. L'annuncio ha acceso l'attenzione sul peso della decisione e sulle ricadute economiche e strategiche per Benn, uno dei volti più riconoscibili del pugilato britannico. Il passaggio ha sorpreso per la sua tempistica: Benn non ha avuto alcuna conversazione preventiva con Eddie Hearn prima che la notizia diventasse pubblica, compromettendo ulteriormente un rapporto già teso tra Matchroom e la leadership di Zuffa.

