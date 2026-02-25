Congressista espulso | cartello anti-razzismo scatena polemiche

Il gesto eclatante del deputato democratico Al Green durante il discorso sullo Stato dell'Unione ha scosso il Congresso e acceso un dibattito nazionale. Mentre Donald Trump teneva il suo discorso, Green ha mostrato un cartello con la scritta I neri non sono scimmie, una risposta diretta a un post razzista ripubblicato dal presidente su Truth. L'immagine di Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie aveva suscitato indignazione, e Green ha voluto rispondere con un gesto altrettanto forte. La sua espulsione dall'aula, decisa rapidamente, ha sollevato domande sul ruolo del Congresso e sulla lotta contro il razzismo in America. Un cartello, un'esclusione e un messaggio politico Era il 25 febbraio 2026, poco dopo le 14:14, quando Al Green ha deciso di agitare il cartello durante il discorso di Trump. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Messico, eliminato il super narcotrafficante “El Mencho”: il cartello scatena la guerra per le strade

Ratcliffe scatena polemiche: «Il Regno Unito colonizzato immigrati»