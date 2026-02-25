Congedo paritario per madri e padri lavoratori bocciato cos’è e chi ne avrebbe beneficiato

La maggioranza che sostiene il Governo Meloni alla Camera ha respinto la proposta di legge, firmata da Elly Schlein e sostenuta dall'opposizione unita, di riequilibrare i congedi parentali, di maternità e di paternità, in modo che permettessero ai padri di rimanere per più tempo lontani dal posto di lavoro nel periodo della gestazione e della nascita di un nuovo figlio. I partiti di maggioranza sostengono che i 3,7 miliardi di euro di spese aggiuntive stimati per sostenere la norma siano troppi per le casse dello Stato e per il bilancio, piuttosto conservativo, elaborato dal Governo all'interno della Manovra finanziaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

