Confermate le misure emergenziali antismog Pm10 appena sopra la soglia

Fino a venerdì 27 febbraio compreso, prossimo giorno di controllo. Limiti alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30 dei veicoli più inquinanti, compresi i diesel Euro 5 Fino a venerdì 27 febbraio compreso restano in vigore a Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco. Maranello e Fiorano le misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale: sarà limitata, quindi, la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5 e i mezzi aderenti al sistema Move-In, ed è previsto in tutto il territorio comunale il divieto di spandimento liquami, fatta eccezione per lo spandimento effettuato con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Il prolungamento del provvedimento è stato deciso da Arpae sulla base delle previsioni di superamento del valore limite giornaliero delle PM10. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

