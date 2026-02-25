confermate le formazioni e le squadre titolari della champions league

2026-02-25 20:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Paris Saint-Germain e Monaco hanno confermato le squadre titolari per l’incontro di mercoledì al Parco dei Principi di Champions League. Martedì scorso i detentori del titolo hanno recuperato dal 2-0 e hanno vinto la partita di apertura degli spareggi della fase a eliminazione diretta, quando il subentrato Desire Doue ha segnato una doppietta. Il Monaco, che ha battuto il PSG 1-0 in casa in Ligue 1 il 29 novembre, si è ritrovato con 10 giocatori al 48' dell’andata a causa dell’espulsione del centrocampista Aleksandr Golovin. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

