Conferenze dei Musei Civici | IA nell’arte contemporanea

Giovedì 26 febbraio, alle 17, nella sala Scacchi della Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, nuovo appuntamento con i Giovedì a Palazzo, inseriti nel ciclo di conferenze dei Musei Civici 2025 - 2026, dal titolo “IA nell’arte contemporanea. CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura TERRA”. Realtà aumentata, intelligenza artificiale, pittura elettronica: nella mostra CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura TERRA la tecnologia non è distanza, ma radice. È lente per osservare ciò che la natura non riesce più a gridare. Hirsch dona nuova vita a specie vegetali in via d’estinzione che si fanno immagine e dato, conservazione e allerta. Una mappa affettiva e scientifica di ciò che rischiamo di perdere, dove la tecnologia non sostituisce la natura ma la custodisce nel tentativo di non dimenticarla. Cunéaz, invece, lascia che la terra generi figure: Spiriti di Terra che si innalzano dal suolo e assumono forme antropomorfe, archetipi sospesi tra il divino e il tribale, tra mito e contemporaneità. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Dai Musei Capitolini all’Ara Pacis: dal 1° febbraio musei civici gratis per i residenti e nuove tariffe per i turistiDa venerdì 1° febbraio, i musei civici di Roma offriranno l’ingresso gratuito ai residenti.

Alberto Biasi e il dinamismo nell’arte contemporaneaDal 6 febbraio al 12 aprile 2026, il Palazzo Ragazzoni di Sacile ospita la mostra dedicata ad Alberto Biasi.

