Conferenza | Ciò che una donna può fare

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, il Comitato di Cittadella "Se non ora quando?" con il patrocinio del Comune di Cittadella ha organizzato un incontro per raccontare la vita delle donne artiste, a cura della Prof.ssa Valentina Casarotto, docente di storia dell'arte del Liceo Tito Lucrezio Caro. "Ciò che una donna può fare" è un'orgogliosa affermazione di Artemisia Gentileschi. La conferenza illustra il lungo e tormentato percorso dell’emancipazione delle artiste nei secoli. Nel loro tempo furono celebri artiste anche Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Marietta Tintoretto, Rosalba Carriera, Angelika Kauffmann, Élisabeth Vigée Le Brun. le impressioniste e molte altre. È un dovere morale delle donne di oggi ricordare le donne di valore dei secoli passati, che ora sono purtroppo dimenticate. Sarà l’occasione per ammirare le opere del loro ingegno e narrare le vicende umane di donne coraggiose che seppero lottare contro i pregiudizi e le discriminazioni del loro tempo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Silvio Garattini, oncologo e ricercatore, sui benefici di assumere un cucchiaio di olio d'oliva a digiuno: «È una moda, ciò che conta è che sia ricco di polifenoli. È la qualità che può fare la differenza»Silvio Garattini, oncologo e ricercatore, sottolinea che assumere un cucchiaio di olio d'oliva a digiuno può offrire benefici, purché sia ricco di polifenoli.

Il consiglio orientativo Bramati: “Il docente deve essere un fattore di realismo” che aiuta a distinguere “ciò che piace” da “ciò che si sa fare”. INTERVISTAIn questa intervista, Marcello Bramati approfondisce il ruolo del docente come

LE PERSONE SI INNAMORANO DI TE SOLO PER 2 RAGIONI | Carl Jung

Temi più discussi: La conferenza stampa del Direttore sportivo Sean Sogliano; Francia v Italia, Quesada e Lamaro in conferenza stampa: Rammarico, ma dobbiamo capitalizzare le occasioni che abbiamo; Playoff UCL | Juventus-Galatasaray | La conferenza stampa di Spalletti e Kelly; L'intelligenza artificiale nell'arte contemporanea, la conferenza a Palazzo Forti.

Conferenza Monaco, oggi ultimo giorno del vertice. Kallas: Russia non è una superpotenzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Conferenza Monaco, oggi ultimo giorno del vertice. Kallas: 'Russia non è una superpotenza' ... tg24.sky.it

Conferenza Monaco, diretta. Rubio: «Destini di Europa e Usa sono legati». Starmer: schiereremo portaerei nel Nord AtlanticoLe relazioni transatlantiche, i conflitti internazionali e l'Ucraina al centro della seconda giornata della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, che prende il via con l'atteso ... leggo.it

Ben-Essere Donna: la conferenza presso Ego Wellness Resort a Sant'Alessio - facebook.com facebook