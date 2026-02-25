Condò su Thuram | La concorrenza interna lo sta influenzando C’è una domanda sull’Inter…

Inter News 24 Condò critico nei confronti di Thuram. Il giornalista di Sky ha commentato la stagione del francese, parlando delle sue prestazioni. Paolo Condò, opinionista di Sky Sport, ha focalizzato la sua attenzione su Marcus Thuram durante il post-partita di Inter-BodoGlimt, con i nerazzurri sconfitti 3-1 dai norvegesi. Il commentatore ha analizzato la stagione dell’attaccante francese, sottolineando la sua prestazione deludente contro i giganti scandinavi e il suo scarso impatto nelle sfide recenti, paragonato all’emergere di Pio Esposito, che ha scalato rapidamente le gerarchie in attacco. L’INSUFFICIENZA DI THURAM – « Mi concentro molto su Thuram perché non sta facendo una grande stagione e ha perso l’occasione per segnare una riscossa praticamente », ha dichiarato Condò, mettendo in evidenza la difficoltà di Thuram nel trovare la giusta incisività. 🔗 Leggi su Internews24.com

