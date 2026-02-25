Condannato a 2 anni e 4mila euro di multa | patteggia l' uomo del cespuglio arrestato da carabinieri e Cacciatori

L’uomo, un marocchino del 1974 senza permesso di soggiorno e già destinatario di espulsione, era stato fermato nei boschi della Montagnetta con 150 grammi di droga tra hashish, eroina e cocaina La vicenda dell'"uomo del cespuglio", segnalata anche da un nostro lettore nei boschi della Montagnetta a Cadorago e arrestato dai carabinieri insieme ai Cacciatori dell’Arma, si è chiusa in tribunale con una condanna. L’uomo, un cittadino marocchino nato nel 1974, è risultato senza permesso di soggiorno e già destinatario di un provvedimento di espulsione. Davanti al giudice ha patteggiato una pena di due anni di reclusione e 4mila euro di... 🔗 Leggi su Quicomo.it

