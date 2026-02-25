Con l’auto nel fosso Grave una 46enne

Una donna di 46 anni ha perso il controllo della sua auto e finita nel fosso lungo la strada Corinaldese, a Brugnetto, a causa dell’asfalto scivoloso dopo la pioggia. L’incidente si è verificato ieri mattina e ha causato gravi ferite alla conducente, che ora si trova in ospedale. La vettura è rimasta appoggiata tra le piante, mentre i soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto. La zona è nota per i frequenti incidenti in queste condizioni.

© Ilrestodelcarlino.it - Con l’auto nel fosso. Grave una 46enne

Una 46enne residente nell'hinterland è uscita di strada ieri mattina nel tratto della Corinaldese, in località Brugnetto, ancora una volta teatro d'incidenti. Erano circa le 7 quando la donna è uscita di strada finendo con la parte anteriore dell'auto dentro un fosso. Per estrarla dalle lamiere è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Senigallia. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale per i rilievi. Dall'ospedale di Torrette si è alzata in volo l' eliambulanza che ha trasferito la 46enne nel nosocomio regionale dove si trova ricoverata in gravi condizioni.